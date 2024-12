Kościoły Warmii: TOP 10

Tym razem proponuję wycieczkę po warmińskich kościołach, ale tych mniej znanych. Stąd nie ma na trasie Olsztyna, Fromborka czy Gietrzwałdu. Jest za to Orneta,Tłokowo i Bisztynek.



1. Moim numerem jeden jest kościół w Jedzbarku koło Barczewa. To pierwszy na (jedyny?) na Warmii i Mazurach kościół zbudowany w kształcie rotundy. Budowano go przez długich osiem lat, od 1974 do 1982 roku. Obok kościoła stoikamień upamiętniający ofiary wojny i przemocy. Na przeciwległym wzgórzu pomnik poświęcony mieszkańcom wsi, którzy zginęli w czasie I wojny światowej.



Budowę kościoła zakończono w 1379 roku. W środku zachowane malowidła gotyckie. Największe wrażenie robi Koronacja NMP oraz św. Anna Samotrzeć w asyście świętych. Ołtarz główny, ambona i organy z XVIII wieku. W stalli ławników miejskich znajduje się najstarszy portret kardynała Stanisława Hozjusza z 1570 r. Kościół w Ornecie trzeba koniecznie zobaczyć. To jeden z najcenniejszych zabytków gotyckich na Warmii. A malowidła po prostu zapierają dech. I

3. Krosno: Sanktuarium Maryjne

Po pierwsze już sama droga do sanktuarium dostarcza sporo wrażeń. Kiedy już prawie dojedziemy do celu, warto na chwilę zatrzymać się na pagórku i spokojnie popatrzeć na leżący w dole kościół. Naprawdę robi wrażenie.

Przed wejściem do kościoła polecam spacer krużgankami. Kolejne niesamowite wrażenie. Krośnieńskie krużganki zdecydowanie bardziej oddychają przeszłością niż te ze Świętej Lipki. Święta Lipka jest wypieszczona, a w Krośnie widać działanie czasu. Ale dlatego właśnie Krosno jest bardziej metafizyczne.

Sanktuarium w Krośnie (niem. Crossen, Krossen) zbudowano wzorując się na Świętej Lipce. Ale najpierw była tam wieś założona w

w 1384 roku na miejscu pruskiej osady. Dlaczego w Krośnie powstało sanktuarium? Legenda głosi, że nurcie płynącej przez Krosno Drwęcy Warmińskiej znaleziono cudowną figurkę Matki Boskiej. Najpierw zbudowano drewnianą kaplicę, w której umieszczono otaczaną kultem figurkę. Potem obecnie istniejący kościół. Figurka zniknęła z kościoła w 1945 roku. Nie wiadomo czy została ukryta czy też padła łupem jakiegoś rosyjskiego żołnierza.



Krosno: kościól w środku Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii (28) » Obecnie istniejący kościół i jego otoczenie zbudowano w latach w latach 1709-1759 na dębowych palach. Budowę samego kościoła zakończono w 1720 roku. Wykańczanie wnętrza i zdobienia fasady zakończono jednak dopiero w 1759 roku.



4. Dobre Miasto: kościół Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych

Kolegiata w Dobrym Mieście to jeden z największych i najpiękniejszych kościołów na Warmii i Mazurach. W środku możemy zobaczyć między innymi ołtarz mariacki z około 1430 roku.

5. Tolkmicko ma jeden, ale za to bardzo piękny kościół rzymskokatolicki. Kościół zbudowano w pierwszej połowie XIV wieku. W 1550 i 1776 zniszczony przez pożary. Przebudowany w 1900 roku. W środku warto zobaczyć miedzy innymi rzeźby: Madonnę z 1745 r. i św. Jana Nepomucena z 1736 r. Dzwon z 1598 roku. W 1943 roku wywieziony do Hamburga, powrócił do kościoła w 1993 roku.

Przed kościołem dwie cenne rzeźby dłuta Krzysztofa Perwangera: Madonna z 1745r. i św. Jan Nepomucen z 1736r. Po lewej stronie od wejścia rzeźba przedstawiająca Jezusa w Ogrójcu.

Co do samego Tolkmicka to polecamy wyprawę późną jesienią. Zalew i puste uliczki. Jest niesamowicie.



Kościół gotycki z XIV wieku. Przebudowany po pożarach w XVI i XVII wieku oraz pod koniec XVIII wieku. Rozbudowany w 1894. Wnętrze kościoła w większości neogotyckie i barokowe. Najcenniejszym zabytkiem jest gotycki krucyfiks z ok. 1500 r.

Kościół św. Jana zachwyca w środku swoją bielą i brązową monumentalnością na zewnątrz. I mało kto domyśla się, że kościół przez lata był niszczony i odbudowywany. Zbudowany w XIV wieku. Potem był kilkakrotnie niszczony przez pożary i odbudowywany. Ostatni raz zniszczono go w 1945 roku, odbudowano kilka lat później, Z dawnej budowli zachowały się tylko fragmenty murów i wieży. W środku można zobaczyć kamienna misę chrzcielną z XVI wieku i kilka innych elementów wyposażenia kościoła, jakie ocalały z pożogi w 1945 roku

8. Klebark Wielki: kościół z Relikwiami Świętego Krzyża

W kościele w Klebarku Wielkim znajdują się Relikwie Świętego Krzyża, które w 2002 roku ofiarował Archidiecezji Warmińskiej Jan Paweł II. W Klebarku Wielkim urodził się Jan Liszewski (1852-1894), założyciel "Gazety Olsztyńskiej( 1896).

Pierwszy kościół w Klebarku Wielkim zbudowano ok. 1400 roku. Następny w 1580, istniejący do dzisiaj w 1892 roku.

Najcenniejszym zabytkiem znajdującym się w kościele jest granitowa chrzcielnica z XIV wieku. Wnętrze kościoła neogotyckie. Kościół bogato zdobiony malowidłami z końca XIX wieku.

9. Tłokowo: kościół p.w. św. Jana Chrzciciela



[ Kościół w Tłokowie Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii (12) » Tłokowo (niem. Lokau) to jedna z najstarszych (jeżeli nie najstarsza) wsi na Warmii. W latach 90. XX wieku odnaleziono w granicach wioski miejsce kultu z epoki kamienia łupanego, a w nim najstarsze prymitywne rzeźby, jakie kiedykolwiek znaleziono w Polsce. Wieś założona w 1318 roku lub w 1321 roku. Istniejący do dzisiaj kościół zbudowano w latach 1370 - 1390.



Kościół zbudowano w końcu XIV wieku. Kilkakrotnie przebudowywany.

Po pożarze w 1770r. odbudowany w stylu barokowym. Ołtarz główny w stylu rokokowym. W kościele znajduje się gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z II poł. XIV w. Ozdobą obejścia kościelnego są rzeźby apostołów ustawione na otaczającym kościół murze.

oprac. Igor Hrywna