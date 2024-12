Po 60 latach jeden z najcenniejszych obiektów architektury gotyckiej w Polsce i jeden z nielicznych pomników historii w naszym regionie — lidzbarski zamek zmienił nazwę.

Od 1 grudnia do historii przeszła funkcjonująca od 1964 roku nazwa „Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie”. Teraz to „Zamek Biskupi w Lidzbarku Warmińskim Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie”. Zmianę to zapowiadano już kilka miesięcy temu.

— Nosiliśmy się z tą zmianą już od dłuższego czasu — komentuje Małgorzata Jackiewicz-Garniec, kierownik zamku. — Poprzednia nazwa nie oddawała w pełni znaczenia tego niezwykłego miejsca, które jest jednym z najważniejszych zabytków w kraju, a od 2018 roku ma status pomnika historii.

Lidzbarski zamek jest wyjątkowy. Przez lata był siedzibą biskupów warmińskich. To tutaj powstały „Komentarzyk” Mikołaja Kopernika, który był zaczątkiem wiekopomnego dzieła naszego wielkiego astronoma „O obrotach sfer niebieskich” i niemal wszystkie dzieła biskupa Ignacego Krasickiego.

Budowę zamku rozpoczął Herman z Pragi już w 1348 roku. Trwała ona do 1401 roku, kiedy to biskupem warmińskim był Henryk Sorbom. Od tamtej pory zamek zmieniał się i w zasadzie zmienia się do dziś, bo niedawno zakończono ogromny projekt, w wyniku którego nie tylko odnowiono część pomieszczeń (przy okazji powstały nowe wystawy), ale też wyremontowano most łączący zamek z przedzamczem i utworzono zamkowy ogród, który ma przypominać o pięknych i rozległych ogrodach biskupich.

Dzisiaj zamek żyje nie tylko turystami, ale też jest, tak jak za czasach biskupów, ośrodkiem kultury, gdzie odbywają się koncerty, spektakle teatralne, warsztaty tematyczne, konferencje, ale i... śluby w zamkowej kaplicy. Jest też wyjątkowym miejscem dla artystów fotografików i malarzy. Bywają w nim nawet pokazy mody. A od 3 do 20 grudnia organizowane są w nim warsztaty pod hasłem „Boże Narodzenie w warmińskiej rodzinie. Wczoraj i dziś”.

Ewa Lubińska